Верховной Раде предложили ликвидировать &quot;Укроборонпром&quot;

Верховной Раде предложили ликвидировать "Укроборонпром" (4 новости) «Заместитель председателя фракции Народный фронт в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и еще…»

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагает ликвидировать Государственный концерн "Укроборонпром" и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Проект закона опубликован на сайте парламента.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения принципов прозрачности и публичности в сфере формирования и реализации государственной военно-промышленной политики" является нардепы Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Вадим Кривенко, Андрей Левус, Андрей Тетерев, Юрий Береза и Иван Винник.

"Целью проекта закона является совершенствование механизма управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, повышение экономии и эффективности использования бюджетных средств в результате обеспечения прозрачности и открытости проведения процедур закупок для нужд обороны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Главной причиной для создания законопроекта парламентарии называют неэффективность государственного предприятия.

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"С целью повышения эффективности управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации Государственного концерна "Укроборонпром" и подчинение предприятий - участников Концерна - центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, формирование которого предусмотрено ст. 23 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", - отметили депутаты.

В документе говорится, что в условиях проведения операции Объединенных сил, ведения вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, угрозу национальной безопасности и обороноспособности может составлять проведение приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивают изготовление и ремонт видов оружия, военной и специальной техники, находящейся на вооружении Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения.

На данный момент законопроект в повестку дня не внесен.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело относительно вероятной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и другим фигурантам "оборонительной" дела.