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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 01:59
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Верховный суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского

Верховный суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского (6 новостей)

«Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»»

Авиакомпания "Днеправиа" осталась в собственности олигарха Игоря Коломойского. Такое решение принял Верховный суд Украины.

Суд отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Верховный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонд госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера". Иск касался дела о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа".

Что известно о деле "Днеправиа"

  • Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,6% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". Вследствие этого авиакомпанией после приватизации через "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

  • "Приватбанк" потребовал в суде признать, что предыдущие суды нарушили нормы материального и процессуального права, отменив кредитные соглашения с авиакомпанией.

  • В июне 2019 года "Приватбанк" проиграл дело о взыскании 1,5 миллиарда гривен с "Днеправиа" в Центральном апелляционном суде.

    • Что известно о "Днеправиа"?"Днеправиа" – украинская авиакомпания, базировавшаяся в Днепре. Осуществляла регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки. В ноябре 2017 года "Днеправиа" была объявлена банкротом, а в 2018 году авиакомпания прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен на "Розу Ветров".

    Обновлено в 23:37 Решение принято еще 7 мая

    Обновлено в 01:59 Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»

    ФОТО К НОВОСТИ: «Верховный суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского»
    Фото Верховный суд отказался вернуть государству "Днеправиа"
    Фото Верховный суд отказался вернуть государству "Днеправиа"
    Фото Верховний Суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського
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    Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 18:37 7 мая Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества, и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность.
    Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.05.20, 18:59 Верховный Суд решением от 7 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность
    РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 22:03 Верховный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда государственного имущества, и не вернул авиакомпанию "Днеправиа" в государственную собственность. Так, суд оставил без изменений решение…
    Обозреватель Обозреватель  ·  15.05.20, 23:37 Решение принято еще 7 мая
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    Главком Главком  ·  16.05.20, 01:59 Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»
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