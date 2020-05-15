Верховный суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского (6 новостей) «Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»»

Авиакомпания "Днеправиа" осталась в собственности олигарха Игоря Коломойского. Такое решение принял Верховный суд Украины.

Суд отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Верховный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонд госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера". Иск касался дела о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа".

Что известно о деле "Днеправиа"

Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,6% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". Вследствие этого авиакомпанией после приватизации через "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

"Приватбанк" потребовал в суде признать, что предыдущие суды нарушили нормы материального и процессуального права, отменив кредитные соглашения с авиакомпанией.

В июне 2019 года "Приватбанк" проиграл дело о взыскании 1,5 миллиарда гривен с "Днеправиа" в Центральном апелляционном суде.

Что известно о "Днеправиа"?"Днеправиа" – украинская авиакомпания, базировавшаяся в Днепре. Осуществляла регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки. В ноябре 2017 года "Днеправиа" была объявлена банкротом, а в 2018 году авиакомпания прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен на "Розу Ветров".

Обновлено в 23:37 Решение принято еще 7 мая

Обновлено в 01:59 Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»