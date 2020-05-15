Верховный суд отказался вернуть государству авиакомпанию Коломойского

Авиакомпания "Днеправиа" осталась в собственности олигарха Игоря Коломойского. Такое решение принял Верховный суд Украины.
Суд отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского "Днеправиа" в государственную собственность. Об этом говорится в реестре судебных решений.
Верховный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонд госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера". Иск касался дела о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа".
Что известно о деле "Днеправиа"
Что известно о "Днеправиа"?"Днеправиа" – украинская авиакомпания, базировавшаяся в Днепре. Осуществляла регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки. В ноябре 2017 года "Днеправиа" была объявлена банкротом, а в 2018 году авиакомпания прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен на "Розу Ветров".
Обновлено в 23:37 Решение принято еще 7 мая
Обновлено в 01:59 Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ «Галтера» в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій «Дніпроавіа»