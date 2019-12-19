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Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 21:45
Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию (5 новостей)

«На эту должность его назначил пятый президент Петр Порошенко, однако Зеленский уволил сразу после инаугурации»

Верховный суд восстановил в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимира Горковенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Верховный суд своим решением отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Горковенко в должности члена Нацрады от 24 мая.

"Иск Горковенко удовлетворили частично. Признали противоправным и отменили указ президента от 24 мая 2019 №323/2019 об отмене указа "О назначении В. Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сообщили в Верховном суде.

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Обновлено в 21:45 Верховный Суд отказал в удовлетворении иска бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о восстановлении его в должности. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українськi Новини. "19 декабря Верховный Суд Украины принял решение по делу

ФОТО К НОВОСТИ: «Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию»
Фото Экс-сотрудника АП восстановили в должности члена Нацрады
Фото Верховный суд отменил указ об увольнении Горковенко из Нацсовета, однако отказал в восстановлении на работе
Фото Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию
Фото Верховный Суд отказался восстановить в должности экс-члена Нацсовета по ТВ Горковенко
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ТСН ТСН  ·  19.12.19, 17:58 На эту должность его назначил пятый президент Петр Порошенко, однако Зеленский уволил сразу после инаугурации.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 18:41 Верховный суд в четверг признал противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 21:45 Верховный Суд отказал в удовлетворении иска бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о восстановлении его в должности. Об этом говорится в сообщении…
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