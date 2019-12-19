Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию (5 новостей) «На эту должность его назначил пятый президент Петр Порошенко, однако Зеленский уволил сразу после инаугурации»

Верховный суд восстановил в должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимира Горковенко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Верховный суд своим решением отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Горковенко в должности члена Нацрады от 24 мая.

"Иск Горковенко удовлетворили частично. Признали противоправным и отменили указ президента от 24 мая 2019 №323/2019 об отмене указа "О назначении В. Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сообщили в Верховном суде.

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Обновлено в 21:45 Верховный Суд отказал в удовлетворении иска бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о восстановлении его в должности. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українськi Новини. "19 декабря Верховный Суд Украины принял решение по делу