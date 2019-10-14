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Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве

Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве (3 новости)

«Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра»

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в городе с 23:00 до 10 часов утра. Соответствующее решение есть на сайте Единый реестр судебных решений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции — Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановление №19/1023 от 10 апреля 2017 года.

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В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и тому подобное.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  14.10.19, 20:28 Верховный суд признал незаконным решение Киеврады запретить продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.Сообщается, что постановление…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.10.19, 20:34 Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра.
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