Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации банка "Михайловский"

Верховный суд 24 декабря 2019 года подтвердил законность решения Национального банка Украины (НБУ) о выведении с рынка неплатежеспособного банка "Михайловский". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, кассационная жалоба ООО "Экосипан" оставлена судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, в соответствии с которой акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований, оставлено без изменений.

Как напомнили в пресс-службе, НБУ выявил факты проведения банком "Михайловский" оформления договоров, вследствие которых обязательства перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц увеличені за счет уменьшения обязательств перед юридическим лицом.

В связи с этим 23 мая 2016 года НБУ принято решение об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

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В октябре 2016 года владелец банка ООО "Экосипан" обратилось с иском в суд, в котором просило признать решение Национального банка о выводе банка с рынка незаконным и восстановить деятельность банка "Михайловский".

Обновлено в 13:33 Суд оставил кассационную жалобу прежнего владельца финучреждения - компании "Экосипан" - без удовлетворения.

Обновлено в 14:13 24 декабря 2019 года Верховный Суд завершил рассмотрение дела по иску собственника ПАО «Банк Михайловский» ООО «Экосипан» и принял решение, которым кассационную жалобу владельца банка оставил без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции об отказе в иске – без изменений.