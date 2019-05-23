Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Cуд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Суда в Facebook.

Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года.

"Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19", – сказано в сообщении.

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"Верховный Суд информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу", – заявили в Суде.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля 2019 года. Во время консультаций с главами фракций и депутатских групп Зеленский предложил отменить мажоритарку (по которой сейчас избирается половина депутатов) и снизить проходной барьер для партий до 3%. Для рассмотрения президентских инициатив Верховная Рада собралась на внеочередное заседания. Во время обсуждений большинство фракций и депутатских групп высказались против поддержки законопроекта Зеленского. В итоге депутаты отказались включить президентский законопроект в повестку дня и спикер закрыл внеочередное заседание Рады. 23 мая в газете "Урядовий курьер" опубликован указ президента о роспуске Верховной Рады и внеочередных парламентских выборах. Бывший советник министра обороны Александр Данилюк заявил, что он и его организация "Спільна справа" обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Обновлено в 18:16 Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины

Обновлено в 18:40 Ранее сегодня уже было подано одно аналогичное заявление.