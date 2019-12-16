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Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название (6 новостей)

«Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название»

Верховный суд Украины принял решение в пользу Украинской православной церкви, находящейся под управлением Московского патриархата или, другими словами, украинской ячейки Русской Православной церкви. Таким образом, УПЦ МП сохраняет за собой свое название.

Как передает издание "Главком" со ссылкой на управляющего делами УПЦ МП, постоянного члена Священного Синода УПЦ МП, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Антоний, со своей стороны, подчеркнул, что Верховный суд поставил точку в вопросе претензий Минкультуры относительно переименования.

Согласно данным реестра, 11 декабря Верховный суд действительно рассмотрел кассационную жалобу "О признании противоправным и отмене приказа Министерства культуры "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

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Верховный суд, в частности, согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия относительно запрета Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей в отношении 267 религиозных организаций.

Запрет на изменение регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые подчиняются Киевской митрополии УПЦ МП.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название»
Фото Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Фото Верховный суд запретил переименовывать УПЦ МП
Фото Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить название
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20 минут Украина 20 минут Украина  ·  16.12.19, 19:50 Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название.
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