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Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Сущенко 12 сентября

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на приговор Сущенко 12 сентября (4 новости)

«Верховный суд РФ 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Роману Сущенко»

Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в Росии к 12 годам лишения свободы за шпионаж, 12 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию суда.

Согласно данным суда, заседание судебной коллегии ВС РФ по уголовным делам по рассмотрению апелляции на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко назначено на 10:00 12 сентября.

Ранее адвокат Марк Фейгин сообщал, что дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ.

Порошенко лично позвонил журналистке ТСН, чтоб опровергнуть информацию…
Порошенко лично позвонил журналистке ТСН, чтоб опровергнуть информацию…

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 12:18 Верховный суд (ВС) России в середине сентября проверит законность приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в РФ на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.
УНН УНН  ·  08.08.18, 13:48 Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в Росии к 12 годам лишения свободы за шпионаж, 12 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой…
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 14:06 Верховный суд РФ 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор осужденному в России за шпионаж украинцу Роману Сущенко.
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