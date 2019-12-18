Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название

Верховный Суд не принимал разрешения УПЦ МП не менять свое название. Об этом заявили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.
"16 декабря 2019 года ряд украинских СМИ распространил информацию о том, что "Верховный Суд Украины определением от 11.12.2019 по делу № 640/4748/19 по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия, постановил оставить кассационную жалобу Минкультуры без удовлетворения, и позволил УПЦ МП не менять свое название". Обнародованная информация не соответствует действительности...", - отмечается в сообщении.
В министерстве объяснили свою позицию. Как указали в МКМС, в производстве ОАСК находится дело №640/4748/19 по иску Киевской митрополии УПЦ (МП) к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия.
Исковыми требованиями по делу являются, в частности, признать противоправным и отменить приказ Минкультуры №37 от 25.01.2019 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях".
Постановлением ОАСК от 22.04.2019 в этом деле было удовлетворено ходатайство истца об обеспечении админиска, которым запрещено, в частности, отменять регистрационные действия и записи, касающиеся религиозных организаций.
"Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало определение ОАСК от 22.04.2019 в апелляционном и кассационном порядке. Определением Верховного Суда от 11.12.2019 кассационную жалобу Минкультуры оставлено без удовлетворения, определение ОАСК от 22.04.2019 оставлено без изменений. Следует отметить, что по состоянию на 17.12.2019 ОАСК не переходил к решению дела по сути", - отметили в министерстве.
"Таким образом, Верховный Суд не выносил решения, которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - заключили в Минкультуры.
Ранее сообщалось, что суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры на соответствующее решение Окружного админсуда.
Обновлено в 13:12 11 декабря Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры.
Обновлено в 15:05 В министерстве считают, что суд не принимал постановление, которое позволило бы церкви не менять название.