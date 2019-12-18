Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название (6 новостей) «11 декабря Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры»

Верховный Суд не принимал разрешения УПЦ МП не менять свое название. Об этом заявили в Министерстве культуры, молодежи и спорта.

"16 декабря 2019 года ряд украинских СМИ распространил информацию о том, что "Верховный Суд Украины определением от 11.12.2019 по делу № 640/4748/19 по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия, постановил оставить кассационную жалобу Минкультуры без удовлетворения, и позволил УПЦ МП не менять свое название". Обнародованная информация не соответствует действительности...", - отмечается в сообщении.

В министерстве объяснили свою позицию. Как указали в МКМС, в производстве ОАСК находится дело №640/4748/19 по иску Киевской митрополии УПЦ (МП) к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия.

Исковыми требованиями по делу являются, в частности, признать противоправным и отменить приказ Минкультуры №37 от 25.01.2019 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях".

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Постановлением ОАСК от 22.04.2019 в этом деле было удовлетворено ходатайство истца об обеспечении админиска, которым запрещено, в частности, отменять регистрационные действия и записи, касающиеся религиозных организаций.

"Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало определение ОАСК от 22.04.2019 в апелляционном и кассационном порядке. Определением Верховного Суда от 11.12.2019 кассационную жалобу Минкультуры оставлено без удовлетворения, определение ОАСК от 22.04.2019 оставлено без изменений. Следует отметить, что по состоянию на 17.12.2019 ОАСК не переходил к решению дела по сути", - отметили в министерстве.

"Таким образом, Верховный Суд не выносил решения, которое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - заключили в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры на соответствующее решение Окружного админсуда.

Обновлено в 13:12 11 декабря Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры.

Обновлено в 15:05 В министерстве считают, что суд не принимал постановление, которое позволило бы церкви не менять название.