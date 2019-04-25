Верховный суд закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Рады о Томосе от апреля 2018 (4 новости) «Религиозные организации просили отменить постановление, которым парламент поддержал обращение Порошенко о предоставлении Украине Томоса. Верховный суд отказал им в этом»

Верховная Рада голосовала за постановление об обращении президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине в апреле 2018 года. Религиозные организации требовали отменить это решение парламента.Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций с требованием отменить постановление Верховной Рады о томосе, принятое 19 апреля 2018 года. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 № 2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. 25 апреля 2019 года суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции", сказано в сообщении.

Какие именно религиозные организации требовали отменить решение украинского парламента, в пресс-релизе суда не указано.

Отмечается, что судьи сегодня огласили только резолютивную часть решения. Полный текст будет опубликован в течение пяти дней.

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19 апреля 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса.

15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю православной церкви митрополиту Киевскому Епифанию. 9 января томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Обновлено в 16:52 Религиозные организации просили отменить постановление, которым парламент поддержал обращение Порошенко о предоставлении Украине Томоса. Верховный суд отказал им в этом.