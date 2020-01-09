  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:33
· Освобождение · Facebook
Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах

Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах (5 новостей)

«Журналист пообещал помогать в освобождении других узников»

Журналист Станислав Асеев написал первый пост в Facebook после освобождения из плена боевиков и выложил свое фото с эмблемой "Радио Свобода".

"Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживала меня - вот коллег из СМИ к обычных людей, с которым мы даже не были лично знакомы.

Информация о том, что обо мне не забыли доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, - спасибо, ребята ", - указал он на своей странице.

До этому его крайнее сообщение было датировано 31 мая 2017 года. С июня 2017 года он находился в плену.

Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных
Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

"Сейчас буду заниматься здоровьем, есть ряд проблем.

В ближайшей же будущем Первоочередной задачей будет освобождение тех, кто всё ещё остаётся в плену (уже занимаемся этим - парни, в вас никто не забыл и забыть НЕ дадим): к сожалению, наших людей там ещё много, да и сама тема обмена очень Скользкая . Но это - на будущее, а пока ещё раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе - признаюсь, часто были моменты, когда в Это не верил даже я сам ... ".

Обновлено в 13:03 "Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживала меня - вот коллег из СМИ к обычных людей, с которым мы даже не были лично знакомы.

Обновлено в 13:33 Информация о том, что про меня не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, друзья, – написал Асеев.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  09.01.20, 12:00 Журналист пообещал помогать в освобождении других узников
Униан Униан  ·  09.01.20, 12:48 Экс-пленник поблагодарил всех за поддержку и рассказал о планах на ближайшее будущее.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.01.20, 12:52 Журналист и блогер отметил, что в первую очередь займется своим здоровьем.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.01.20, 13:33 Блогер и журналист Станислав Асеев (известный также как Васин) написал свой первый пост в фейсбуке после освобождения из плена пророссийских боевиков. Он поблагодарил коллег и людей, с которыми не знаком…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз

После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз
Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах

Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и…
Авиакатастрофа в Иране: появилось новое видео с места аварии

Авиакатастрофа в Иране: появилось новое видео с места аварии
В Букингемском дворце отреагировали на решение принца Гарри и Меган Маркл оставить королевскую семью

В Букингемском дворце отреагировали на решение принца Гарри и Меган…
Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со снегом в большинстве областей

Гисметео Украина: погода на 9 января – мокрый дождь со…
Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий
Завтра во второй половине дня ожидается снег

Завтра во второй половине дня ожидается снег
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Канадец из-за путаницы с билетом не смог попасть на смертельный рейс

Канадец из-за путаницы с билетом не смог попасть на смертельный…
В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет с тремя контрабандистами (Видео)

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет с тремя контрабандистами (Видео)
Церковь в смартфоне: ПЦУ запускает мобильное приложение

Церковь в смартфоне: ПЦУ запускает мобильное приложение
Украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае

Украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае
СМИ: &quot;Динамо&quot; готовит трансфер экс-форварда &quot;Зари&quot;

СМИ: "Динамо" готовит трансфер экс-форварда "Зари"
Двойное убийство: В Кировоградской области неизвестный расстрелял семью

Двойное убийство: В Кировоградской области неизвестный расстрелял семью
Давиденко: Ночное совещание у президента провели ради одного фото, где он сидит во главе длинного стола. Чтобы страна увидела – президент работает даже ночью

Давиденко: Ночное совещание у президента провели ради одного фото, где…
Nissan представила новый тип звукоизоляции

Nissan представила новый тип звукоизоляции
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.