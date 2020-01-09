Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах (5 новостей) «Журналист пообещал помогать в освобождении других узников»

Журналист Станислав Асеев написал первый пост в Facebook после освобождения из плена боевиков и выложил свое фото с эмблемой "Радио Свобода".

"Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживала меня - вот коллег из СМИ к обычных людей, с которым мы даже не были лично знакомы.

Информация о том, что обо мне не забыли доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, - спасибо, ребята ", - указал он на своей странице.

До этому его крайнее сообщение было датировано 31 мая 2017 года. С июня 2017 года он находился в плену.

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"Сейчас буду заниматься здоровьем, есть ряд проблем.

В ближайшей же будущем Первоочередной задачей будет освобождение тех, кто всё ещё остаётся в плену (уже занимаемся этим - парни, в вас никто не забыл и забыть НЕ дадим): к сожалению, наших людей там ещё много, да и сама тема обмена очень Скользкая . Но это - на будущее, а пока ещё раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе - признаюсь, часто были моменты, когда в Это не верил даже я сам ... ".

Обновлено в 13:03 "Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживала меня - вот коллег из СМИ к обычных людей, с которым мы даже не были лично знакомы.

Обновлено в 13:33 Информация о том, что про меня не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, друзья, – написал Асеев.