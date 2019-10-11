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Верняев впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира в многоборье

Верняев впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира в многоборье (9 новостей)

«Первая медаль в многоборье в истории Украины»

Украинец Олег Верняев выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье. Ранее мы писали, что Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях.

По сумме шести дисциплин Верняев набрал 86,973 балла. Отметим, что Олег был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке. Это первая в карьере Верняева медаль Чемпионата мира в многоборье, а также первая в этой дисциплине в истории Украины.

TWITTEROctober 11, 2019 Золото мирового первенства завоевал Никита Нагорный из России (88,772). Серебро досталось еще одному россиянину Артуру Далалояну (87,165).

Обновлено в 00:08

ФОТО К НОВОСТИ: «Верняев впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира в многоборье»
Фото Верняев заработал бронзу чемпионата мира
Фото Верняев завоевал бронзу чемпионата мира
Фото Верняев завоевал "бронзу" Чемпионата мира по спортивной гимнастике
Фото Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины
Фото Верняев завоевал первую в истории Украины медаль чемпионата мира в многоборье
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  11.10.19, 20:06 Гимнаст принес Украине первую медаль чемпионата мира в Штутгарте
Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.19, 20:18 Лидер сборной Украины завоевал медаль в многоборье
Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.19, 20:18 Лидер сборной Украины получил медаль в многоборье
ТСН ТСН  ·  11.10.19, 20:31 Первая медаль в многоборье в истории Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  11.10.19, 21:55 Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает Спортарена. Эта медаль стала первой за всю историю Украины в многоборье…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 22:44 Украинец Олег Верняев стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте. Об этом сообщает tribuna.com.Отмечается, что…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.19, 23:33 Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике - это первая медаль в истории независимой Украины. Об этом сообщает в Facebook Национальный…
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