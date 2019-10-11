Верняев выиграл золото и бронзу чемпионата мира

Украинский гимнаст Олег Верняев взял "золото" на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте. Ранее мы писали, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио.
В упражнениях на параллельных брусьях наш спортсмен взял результат - 15,475. Олег смог опередить ближайшего преследователя более чем на 100 баллов. Другой украинский спортсмен Петр Пахнюк занял восьмое место.
TWITTEROctober 11, 2019 1. Олег Верняев (Украина) – 15,475
2. Самуэль Микуляк (США) – 15,325
3. Никита Нагорный (Россия) – 15,300
8. Петр Пахнюк (Украина) – 14,900