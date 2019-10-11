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Верняев выиграл золото и бронзу чемпионата мира

Верняев выиграл золото и бронзу чемпионата мира (4 новости)

«Спортсмен стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях»

Украинский гимнаст Олег Верняев взял "золото" на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте. Ранее мы писали, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио.

В упражнениях на параллельных брусьях наш спортсмен взял результат - 15,475. Олег смог опередить ближайшего преследователя более чем на 100 баллов. Другой украинский спортсмен Петр Пахнюк занял восьмое место.

TWITTEROctober 11, 2019 1. Олег Верняев (Украина) – 15,475

2. Самуэль Микуляк (США) – 15,325

Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры
Мужская сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпийские игры

3. Никита Нагорный (Россия) – 15,300

8. Петр Пахнюк (Украина) – 14,900

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 20:05 Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две награды на чемпионате мира в Германии. Украинец выиграл золотую и бронзовую медали. Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях. Результат…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 20:07 Украинский гимнаст Олег Верняев занял третье место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Штутгарте (Германия). Наш спортсмен набрал 86,973…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.19, 21:09 Спортсмен стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях.
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