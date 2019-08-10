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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 17:50
Вест Хэм - Манчестер Сити: составы команд на матч

Вест Хэм - Манчестер Сити: составы команд на матч (7 новостей)

«Украинское противостояние в АПЛ – на сайте XSPORT»

Украинскому игроку "Манчестер Сити" Александру Зинченко 10 августа может покориться уникальный рекорд АПЛ.

Зинченко может стать игроком, который выиграл все свои премьерные матчи в Премьер-лиге. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Рекорд украинца состоится, если подопечные Пепа Гвардиолы выиграют у команды Андрея Ярмоленко "Вест Хэма".

К слову, уже известны стартовые составы на игру. Александр Зинченко выйдет в основе "Манчестер Сити", а Андрей Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

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Если "МанСити" с Зинченко в составе заработает 3 очка, то он сравняется с достижением своего одноклубника Давида Сильвы. В 2018-м году с испанцем в составе "Манчестер Сити" выиграл 23 поединка подряд, что является рекордным показателем в истории АПЛ.

К слову, в первом матче сезона "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии, победив "Ливерпуль". Для Александра Зинченко этот Суперкубок Англии стал первым в карьере – ранее вместе с "МанСити" он дважды выигрывал АПЛ (2017/18, 2018/19), дважды побеждал в Кубке Лиги (2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок Англии в сезоне 2018/19.

Обновлено в 17:47 "Молотобойцы" не сумели дать надлежащий бой действующим чемпионам и уступили 0:5. Причем в одном из других эпизодов, с помощью VAR был отменен другой гол в исполнении "МС". В составе победителей хет-трик оформил Стерлинг, также забил Габриэл Жезус и Агуэро.

Обновлено в 17:50 Команда побеждала во всех 23 матчах, в которых украинец появлялся на поле

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  10.08.19, 13:44 Украинское противостояние в АПЛ – на сайте XSPORT
Телеграф Телеграф  ·  10.08.19, 14:06 Зинченко в основе на матч с Вест Хэмом, Ярмоленко - в запасе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.08.19, 16:23 Команда Зинченко начала сезон АПЛ с уверенной победы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  10.08.19, 17:47 В стартовом туре Английской Премьер-лиги лондонский "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко принимал дома "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает УНН."Молотобойцы" не сумели дать надлежащий бой действующим…
Sport.ua Sport.ua  ·  10.08.19, 17:50 Команда побеждала во всех 23 матчах, в которых украинец появлялся на поле
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