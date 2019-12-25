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"Вест Хэм" неожиданно хочет продать Ярмоленко в январе – назван ценник на украинца

"Вест Хэм" неожиданно хочет продать Ярмоленко в январе – назван ценник на украинца (4 новости)

«Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский Вест Хэм. Об этом пишет Football Insider. В стане Вест Хэма хотят…»

Английский "Вест Хэм" готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно за £18 млн, сообщает британское издание Football Insider.Английский футбольный клуб "Вест Хэм" может продать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно, сообщает британское издание Football Insider.

В январе английский клуб готов выслушать предложения от других команд по Ярмоленко, который потерял место в основном составе команды.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что "Вест Хэм" готов отпустить украинца за £18 млн. Это столько же, сколько клуб заплатил за Ярмоленко дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

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"Вест Хэм" составил список трансферных целей, но покупки зависят от продажи более возрастных игроков, в том числе и Ярмоленко.

Украинец в составе "Вест Хэма" за полтора сезона провел 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи (15 игр, три гола и один ассист в этом сезоне).

ФОТО К НОВОСТИ: «"Вест Хэм" неожиданно хочет продать Ярмоленко в январе – назван ценник на украинца»
Фото "Вест Хэм" хочет избавиться от Ярмоленко
Фото "Вест Хэм" может продать Андрея Ярмоленко
Фото "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно – СМИ
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Канал 112 Канал 112  ·  25.12.19, 09:55 Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм". Об этом пишет Football Insider. В стане "Вест Хэма" хотят усилить состав команды, но все будет зависеть от того, кого…
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