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"Вест Хэм" Ярмоленко уволил главного тренера

"Вест Хэм" Ярмоленко уволил главного тренера (4 новости)

«Клуб украинского футболиста остался без наставника»

Английский "Вест Хэм", за который с июля 2018 года выступает украинец Андрей Ярмоленко, расстался с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Произошло это после поражения "Вест Хэма" в домашнем матче 20-го тура АПЛ "Лестеру" со счетом 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

Пеллегрини тренировал Вест Хэм с лета 2018 года, в первом сезоне под его руководством команда заняла десятое место в чемпионате Англии.

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Вероятно, новым главным тренером "Вест Хэма" станет Дэвид Мойес, который уже работал с "молотобойцами" в сезоне 2017/18.

"Вест Хэм", в составе которого выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, на сегодняшний день занимает 17 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Молотобойцы" опережают "Астон Виллу", которая находится в зоне вылета, всего на одно очко. В следующем туре чемпионата лондонцы сыграют с "Борнмутом".

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.12.19, 10:07 Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера "Вест Хэма". 66-летний специалист прекратил работу с лондонским клубом, за который выступает Андрей Ярмоленко, после поражения в 20-м туре АПЛ от "Лестера"…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.19, 10:40 Клуб украинского футболиста остался без наставника.
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