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Ветер и дождь - какая погода будет завтра (4 новости) «Днем ожидается плюсовая температура»

Начало недели в Украине будет дождливым, но теплым, а уже в пятницу - 27 декабря - следует ожидать похолодания. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 23 декабря в западных областях ожидаются значительные дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

В Карпатах сильный мокрый снег, метели, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5° тепла.

На остальной территории небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°, в южной части местами 12-14°.

В Украину идет снег и похолодание

Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с.

"24-25 декабря будет облачно. Временами дождь, в Карпатах снег, 24 декабря на крайнем западе сильный дождь, в Карпатах сильный снег, метель.

Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 24 декабря в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°, в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза, отмечают синоптики.

Как отмечают в Укргидрометцентре, 26 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом.

"Температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных, 27 декабря и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза", - сообщили синоптики.