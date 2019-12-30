Ветер и мокрый снег - каким будет последний день 2019 года

Большинство областей Украине встретят Новой год под в сопровождении мокрого снега и температурой воздуха около 0 градусов. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко. 31 декабря на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях в течение дня ожидается мокрый снег, а местами с дождем. На остальной части существенные осадки не ожидаются. Но ближе к новогодней ночи мокрый снег распространится на большую часть Украины. Исключение составят только южные области. "Поскольку именно днем ​​31 декабря и ночью 1 января вот этот небольшой мороз начнет размываться слабыми "плюсами", то и снег местами будет переходить в дождь", – пишет синоптик. Днем 1 января сухо будет на Севере и Западе. На Востоке и Юге возможны небольшие осадки. Также Диденко предупреждает, что 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, ближе к вечеру начнется мокрый снег, местами с дождем. В Новогоднюю ночь снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся. Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1-3 градусов, завтра днем ​​потеплеет до 1 3 градусов. В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается около нуля, то есть, от 1 мороза до 2 градусов тепла. Согласно прогнозу Укргидромитцентра, 31 декабря на большей части Украины температура днем будет колебаться от 2 до 5 градусов тепла, а ночью 0 до -3. Мокрый снег с дождем ожидается на большей части страны за исключением южных и восточных областей. 1 января днем на Западе, а также в Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается от -1 до 1 градусов. В центре и на Востоке от 0 до 2. Теплее всего будет на Юге - до 5 градусов. Возможен мокрый снег с дождем. Как ранее сообщал Фокус: В День Святого Николая в Киеве зажгли главную елку Украины. Празднование началось со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром. В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Елку установили возле одного из центральных зданий города – дворца культуры "Энергетик".

Обновлено в 19:21 А вот ночью ожидается мороз. Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков.