Въезд грузовиков в Киев завтра могут ограничить из-за снегопада (6 новостей) «В Киев, в среду, 12 декабря с 7:00 могут ограничить въезд грузового транспорта»

В Киеве и области 12-13 декабря ожидается ухудшение погоды: пойдет сильный снег с метелями, усилится ветер, на дорогах будет скользко. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба КГГА.

Утром и днем в среду будет идти сильный мокрый снег, скорость ветра составит 15-18 метров в секунду, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. В четверг снег будет умеренным. Всего за эти дни выпадет до 13-18 см снега.

В КГГА уже предупредили, что с 7 часов утра 12 декабря въезд грузовиков в столицу может быть ограничен. Это необходимо для бесперебойной расчистки и вывоза снега. Подобное решение будут принимать с учетом интенсивности снегопада.

Водителей призывают по возможности отказаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Сложные погодные условия будут наблюдаться не только в Киеве и области, но и еще ряде регионов страны.

Обновлено в 19:10 Въезд грузового транспорта в Киев в среду, 12 декабря, с 7.00 может быть ограничен в связи с ожидаемым снегопадом и необходимостью работы спецтехники для оперативной уборки и вывоза снега.

Обновлено в 20:34