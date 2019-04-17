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Вход на "Олимпийский" 19 апреля будет открыт в 16:30, – штаб Порошенко

Вход на "Олимпийский" 19 апреля будет открыт в 16:30, – штаб Порошенко (5 новостей)

«Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского разместила на своей странице в Facebook анонс предвыборных дебатов с действующим президентом Петром…»

В штабе кандидата в президенты, Президента Украины Петра Порошенко заявили, что он согласен провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в 19:00 в пятницу, 19 апреля. "Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениями личности", - говорится на странице штаба Порошенко в Facebook. Желающих посетить дебаты призывают заполнить соответствующую заявку. Отмечается, что для желающих поддержать Порошенко будут организованы бесплатные автобусы из регионов. "Кроме того, 19.04 состоится автопробег "Добавь драйва" с каждого областного центра в Киев. Сторонники Порошенко приедут в столицу на собственных авто и привезут друзей", - говорится в сообщении. Тем временем в штабе Зеленского сообщили, что на дебаты уже забронировано 12 тысяч мест для зрителей. Ранее сообщалось, что Порошенко согласен принять участие в дебатах 19 апреля, но в часовых рамках с 16 до 18 часов. К 20 часам того же дня оба кандидата должны попасть на дебаты в эфире Общественного телевидения, предусмотренные законом. До того сообщалось, что первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. В ЦИК заявили 1 апреля, что начали готовиться ко второму туру выборов. Во второй тур выходят кандидаты П.Порошенко и В.Зеленский. 3 апреля сообщалось, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского вызвала кандидата в президенты Украины и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты и запустила на странице в Facebook обратный отсчет. До того в команде Порошенко предложили В.Зеленскому перед вторым туром выборов провести публичные дебаты. До того кандидаты условились сдать анализы, чтобы выяснить, есть ли в организмах политиков следы алкоголя и наркотиков. И Порошенко, и Зеленский сдали анализы в пятницу, 5 апреля. Позже П.Порошенко предложил провести дебаты кандидатов 14 апреля, а В.Зеленский – 19 апреля. 2 тур выборов президента Украины ориентировочно состоится 21 апреля 2019 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вход на "Олимпийский" 19 апреля будет открыт в 16:30, – штаб Порошенко»
Фото Порошенко согласился на дебаты на стадионе в 19:00
Фото Порошенко согласился на дебаты на стадионе в 19:00
Фото Порошенко согласился на дебаты: время встречи на стадионе - 19:00
Фото Команда Зеленского сообщает, что вход на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00, начало дебатов – в 19:00
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 12:34 В штабе Петра Порошенко заявили, что он согласен провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский в 19:00 в пятницу, 19 апреля.      "Начало дебатов в 19.00. Рамки будут…
Фокус Фокус  ·  17.04.19, 12:49 В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко утверждают, что тот согласен провести дебаты со своим соперником Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский в 19:00 в пятницу, 19 апреля. "Начало дебатов в…
Комментарии Комментарии  ·  17.04.19, 12:54 Для тех, кто желает поддержать Порошенко, организуют автобусы Кандидат в президенты Петр Порошенко согласен провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский в 19:00 в…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 14:35 Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского разместила на своей странице в Facebook анонс предвыборных дебатов с действующим президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля…
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