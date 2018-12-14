  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині
Украина
Главком Главком ·
Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині

Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині (3 новости)

«У Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерхівці, кількість потерпілих з'ясовують»

Внаслідок вибуху у п’ятиповерховому будинку у Фастові Київської області сталося руйнування від третього по п’ятий поверхи. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

«До оперативно - диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про вибух, що стався на вул. Садовій. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух стався у 5-ти поверховому житловому будинку без подальшого горіння з руйнуванням від 3-го по 5-й поверх. Руйнування сталося в кутовій частині будинку», - йдеться в повідомленні.

На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. На місці працюють 11 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу.

Також залучені «швидка», поліція, аварійна газова служба.

Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко
Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко

На місці створена комісія ТЕБ та НС для ліквідації наслідків вибуху.

За попередніми даними, стався вибух газу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
iPress iPress  ·  14.12.18, 11:03 У Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерхівці, кількість потерпілих з'ясовують.
5 канал 5 канал  ·  14.12.18, 11:57 Щонайменше одна людина постраждала в результаті вибуху газу в багатоповерхівці у Фастові, що на Київщині. Про це інформують в обласному управлінні ДСНС. Чоловіка ушпиталили. Його життю нічого не загрожує.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині

Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині
Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко

Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко
В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка: фото

В Фастове в результате взрыва обрушилась пятиэтажка: фото
Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ

Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ
На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный
НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи

НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи
ДТП в Львовской области: военный КрАЗ столкнулся с микроавтобусом

ДТП в Львовской области: военный КрАЗ столкнулся с микроавтобусом
Порошенко присвоил звание &quot;Герой Украины&quot; старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)

Порошенко присвоил звание "Герой Украины" старшему сержанту Андрею Коноплеву (посмертно)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых

Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых
Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России
Руководитель &quot;Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств&quot; не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в…
В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ

В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ
Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии &quot;Наши&quot;

Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии "Наши"
Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия, - СБУ

Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия,…
В Германии приняли закон о признании третьего пола

В Германии приняли закон о признании третьего пола
На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки, - КГГА

На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.