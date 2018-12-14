Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині (3 новости) «У Фастові Київської області стався вибух газу в п'ятиповерхівці, кількість потерпілих з'ясовують»

Внаслідок вибуху у п’ятиповерховому будинку у Фастові Київської області сталося руйнування від третього по п’ятий поверхи. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

«До оперативно - диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про вибух, що стався на вул. Садовій. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух стався у 5-ти поверховому житловому будинку без подальшого горіння з руйнуванням від 3-го по 5-й поверх. Руйнування сталося в кутовій частині будинку», - йдеться в повідомленні.

На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. На місці працюють 11 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу.

Також залучені «швидка», поліція, аварійна газова служба.

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На місці створена комісія ТЕБ та НС для ліквідації наслідків вибуху.

За попередніми даними, стався вибух газу.