Вибух газу зруйнував три поверхи в житловому будинку на Київщині

Внаслідок вибуху у п’ятиповерховому будинку у Фастові Київської області сталося руйнування від третього по п’ятий поверхи. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.
«До оперативно - диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про вибух, що стався на вул. Садовій. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух стався у 5-ти поверховому житловому будинку без подальшого горіння з руйнуванням від 3-го по 5-й поверх. Руйнування сталося в кутовій частині будинку», - йдеться в повідомленні.
На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. На місці працюють 11 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу.
Також залучені «швидка», поліція, аварійна газова служба.
На місці створена комісія ТЕБ та НС для ліквідації наслідків вибуху.
За попередніми даними, стався вибух газу.