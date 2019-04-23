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Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины (4 новости)

«Белый дом готов сотрудничать с новым президентом Украины»

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на сотрудничество с администрацией новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после телефонной беседы с Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пенса.

Вице-президент США рассказал, что поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и что Дональд Трамп "с нетерпением" ожидает сотрудничества с новым президентом Украины.

"Сегодня побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп, - ред.) и я с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией с целью поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - написал Пенс.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 23:13 Вице-президент США Майкл Пенс поздраил Владимира Зеленскоого с победой на выборах.
УНН УНН  ·  23.04.19, 23:40 “Поговорил сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой, — сообщил Майкл Пенс. — Президент США (Дональд Трамп) и я ожидаем,…
ТСН ТСН  ·  24.04.19, 01:57 Белый дом готов сотрудничать с новым президентом Украины.
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