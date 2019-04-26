Вице-спикер Сыроид сорвала выступление депутата по поводу трагедии 2 мая в Одессе (4 новости) «Народного депутата от фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Ігор Шурма во время выступления в парламенте ведущая заседания - заместитель главы ВР Оксана…»

Народный депутат от Оппозиционного блока Игорь Шурма заявил с трибуны парламента, что смерти в Одессе 2 мая 2014 года должны быть расследованы, заместитель главы парламента Оксана Сыроид призвала его говорить только о том, что не разъединяет украинцев.Народного депутата от фракции Оппозиционного блока Игоря Шурму во время выступления в парламенте 26 апреля лишила слова председательствующий вице-спикер Оксана Сыроид, когда нардеп говорил о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, заявила пресс-служба фракции, которую возглавляет Вадим Новинский, на своей официальной странице в Facebook.

"День который мы не имеем права забыть 2 мая 2014 года, день ужасающего пожара в Одесском Доме профсоюзов, когда погибли 48 наших сограждан. 26 детей остались сиротами, 45 участников мирного протеста до сих пор содержатся под арестом, семьи погибших лишены какой-либо помощи государства, а главное веры в справедливость и правосудие собственной страны", заявил с трибуны Шурма.

В зале началась перепалка и нардепу выключили микрофон, отметили в Оппозиционном блоке.

"Общеизвестный факт, что предвестником событий в Одессе был российский десант из России и Приднестровья, поэтому вы имеете право говорить только о том, что не разъединяет украинцев или я закрою заседание", сказала Сыроид.

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"Все насильственные смерти мирного населения, в Одессе, Киеве, на Донбассе или в другом регионе, заслуживают и внимания общественности, и расследования, и наказания виновных, и осуждения обществом", резюмировал Шурма.

В Оппозиционном блоке расценили позицию Сыроид как нарушение регламента.

"Грубо нарушив ч.1 п.10 ст. 28 закона Украины о регламенте Верховной Рады, прямо запрещающую председательствующему прерывать выступление народных депутатов, Оксана Сыроид запретила представителю Оппозиционного блока продолжить выступление и озвучить позицию фракции о необходимости расследовать Одесскую трагедию 2 мая 2014 года, наказать убийц 48 погибших одесситов, а также выразить сочувствие родственникам погибших", заявили в партии.

В политсиле убеждены, что замалчивать произошедшее в Одессе пять лет назад нельзя.

"Фракция "Оппозиционный блок" убеждена, что замалчивание трагедии и ненаказанные зверские убийства в Одессе это соучастие в преступлении против человечности. Злоупотребляя полномочиями ведущего заседание парламента, Оксана Сыроид препятствовала депутатской деятельности народного депутата, помешав Игорю Шурме огласить депутатские обращения к правоохранителям об отчете о расследовании трагедии и уполномоченному ВР по правам человека об обеспечении нарушенного права на доступ к правосудию для семей погибших. Вице-спикер парламента грубо нарушила присягу народного депутата и ст. 88 Конституции Украины, обязующую председательствующего строго соблюдать закон Украины о регламенте Верховной Рады", сказано в заявлении.

"Когда народному депутату не дают возможность говорить о наболевшем, люди должны задуматься, кому они доверили власть пять лет назад. Это неуважение к одесской трагедии украинского народа", прокомментировал ситуацию Шурма.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражд