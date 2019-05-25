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Видео дня: В Николаеве люди раздеваются до трусов, чтобы перейти затопленные улицы

Видео дня: В Николаеве люди раздеваются до трусов, чтобы перейти затопленные улицы (3 новости)

«Сегодня, 25 мая, на Николаев обрушился сильный ливень со штормовым ветром. Из-за этого многие улицы облцентра оказались затоплены. Как их…»

Сегодня, 25 мая, на Николаев обрушился мощный ливень, который обернулся настоящим стихийным бедствием. Периодически сверкает молния и раздается сильный гром, передает Svidok.info.

Из-за сильного дождя автомобили буквально плывут по улицам, а у обочин дорог образовались быстрые потоки, перейти которые невозможно.

Видео: (YouTube/Свідок інфо)

Сложная обстановка возникла на перекрестке пр. Центрального и ул. Садовой, где вследствие плохих погодных условий произошло ДТП.

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Видео: (YouTube/Игорь Арчибисов)

В центре Николаева отключили электроэнергию, а некоторые улицы полностью ушли под воду. Местные отмечают, что в городе сложно дозвониться в службы такси. Вызовы принимают крайне редко, а маршрутки в отдельные районы, такие как Корабельный или Соляные, приходится ждать очень долго.

Ранее от урагана пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области.

Мы писали, что небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

А также о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.19, 17:47 Сегодня, 25 мая, на Николаев обрушился сильный ливень со штормовым ветром. Из-за этого многие улицы облцентра оказались затоплены. Как их перейти, не промокнув до нитки, для многих стало серьезным вызовом…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.19, 20:25 Сегодня в Николаеве прошел сильный ливень со штормовым ветром. Соответствующее видео опубликовали очевидцы. Из-за того, что многие улицы города были затоплены, например на Дормашине, некоторые жители…
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