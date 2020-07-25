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ВИДЕО. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса

ВИДЕО. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса (6 новостей и 1 видео)

«Самый быстрый нокаут в истории женского бокса»

В ночь на субботу в Индио, штат Калифорния, состоялся женский боксерский поединок, который теперь, наверняка, пополнит книгу рекордов. 24 июля в США на ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и до этого непобедимая претендентка Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО). А ранее Усик резко проехался по женскому боксу.

Поединок оказался не просто скоротечным, а молниеносным. Сразу же после стартового гонга Эстрада бросилась в атаку на соперницу, провела две молниеносные комбинации и буквально вырубила Миранду. Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты. Судья тут же остановил поединок, а для победы Сеньесе понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса!

ФОТО К НОВОСТИ: «ВИДЕО. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса»
Фото ВИДЕО. Самый быстрый нокаут в истории женского бокса
Фото Вырубила всего за 7 секунд: смотрите самый быстрый нокаут в истории женского бокса
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Sport.ua Sport.ua  ·  25.07.20, 15:33 В США спортсменка нокаутировала соперницу за 7 секунд
Обозреватель Обозреватель  ·  25.07.20, 18:24 Спортсменка продемонстрировала потрясающую технику
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.07.20, 20:26 Американка Сениеса Эстрада нокаутировала Миранду Аткинс за семь секунд, это один из самых быстрых нокаутов в истории бокса. Об этом сообщает DAZN.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеАткинс…
Униан Униан  ·  25.07.20, 20:34 Сеньеса Эстрада очень быстро расправилась с соперницей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Подробности Подробности  ·  25.07.20, 21:44 Самый быстрый нокаут в истории женского бокса
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