В ночь на субботу в Индио, штат Калифорния, состоялся женский боксерский поединок, который теперь, наверняка, пополнит книгу рекордов. 24 июля в США на ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и до этого непобедимая претендентка Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО). А ранее Усик резко проехался по женскому боксу.

Поединок оказался не просто скоротечным, а молниеносным. Сразу же после стартового гонга Эстрада бросилась в атаку на соперницу, провела две молниеносные комбинации и буквально вырубила Миранду. Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты. Судья тут же остановил поединок, а для победы Сеньесе понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса!