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ВИДЕО. Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге

ВИДЕО. Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге (4 новости)

«Хозяевам удалось уйти от разгромного поражения»

Украинский проспект-нокаутер Сергей Богачук (18-0, 18 КО) разобрался с очередным соперником, досрочно победив в мексиканской Мериде местного боксера Алехандро Давилу (21-2-2, 8 КО), для которого это всего второе поражение в карьере.

25-летний украинец просто перебил соперника, который пытался на равных боксировать с Сергеем лишь в первом раунде, а дальше начало сказываться превосходство Богачука.

Достижением Давилы стало то, что он стал первым соперником Богачука, который продержался до шестого раунда. Именно после шестого раунда обессиленный, уставший с разбитым носом мексиканец отказался продолжать бой.

Дальше ожидается, что 3 декабря в Лос-Анджелесе (США) в лимите среднего веса Богачук сразится с экс-претендентом на чемпионский титул и победителем шоу The Contender американцем Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО). В последнем бою он проиграл чемпиону WBC Джермаллу Чарло без шансов по очкам.

Бой Богачук – Адамс должен возглавить новое боксерск...

ФОТО К НОВОСТИ: «ВИДЕО. Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге»
Фото Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге
Фото ВИДЕО. Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге
Фото Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профиринге
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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  26.09.20, 07:15 Хозяевам удалось уйти от разгромного поражения
Sport.ua Sport.ua  ·  26.09.20, 07:50 Мексиканский боксер Алехандро Давила не смог продолжить бой после 6-го раунда
Sport.ua Sport.ua  ·  26.09.20, 07:50 Мексиканец Алехандро Давила не смог продолжить бой после 6-го раунда
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