ВИДЕО. Украинец Богачук одержал 18-ю досрочную победу на профи-ринге

Украинский проспект-нокаутер Сергей Богачук (18-0, 18 КО) разобрался с очередным соперником, досрочно победив в мексиканской Мериде местного боксера Алехандро Давилу (21-2-2, 8 КО), для которого это всего второе поражение в карьере.

25-летний украинец просто перебил соперника, который пытался на равных боксировать с Сергеем лишь в первом раунде, а дальше начало сказываться превосходство Богачука.

Достижением Давилы стало то, что он стал первым соперником Богачука, который продержался до шестого раунда. Именно после шестого раунда обессиленный, уставший с разбитым носом мексиканец отказался продолжать бой.

Дальше ожидается, что 3 декабря в Лос-Анджелесе (США) в лимите среднего веса Богачук сразится с экс-претендентом на чемпионский титул и победителем шоу The Contender американцем Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО). В последнем бою он проиграл чемпиону WBC Джермаллу Чарло без шансов по очкам.

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