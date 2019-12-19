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Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе

Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе (3 новости)

«Сегодня в Офисе президента состоялась специальная встреча по этому вопросу»

Видеоконференцию участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопрос обмена пленными, попытаются провести завтра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Она сообщила, что сегодня состоялась встреча Кучмы с президентом Владимиром Зеленским, во время которой были обсуждены результаты вчерашних переговоров.

"Только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома", - цитирует Кучму его пресс-секретарь.

Ранее представитель боевиков "ЛНР" в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что на следующей неделе может состояться видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена пленными.

Украина и Россия готовят новый обмен пленными
Украина и Россия готовят новый обмен пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе»
Фото Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе
Фото Завтра состоится видеоконференция по обмену пленными
Фото ТКГ может завтра обсудить обмен пленными в режиме видеоконференции - Кучма
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Униан Униан  ·  19.12.19, 13:56 Сегодня в Офисе президента состоялась специальная встреча по этому вопросу.
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