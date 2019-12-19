Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе (3 новости) «Сегодня в Офисе президента состоялась специальная встреча по этому вопросу»

Видеоконференцию участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопрос обмена пленными, попытаются провести завтра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Она сообщила, что сегодня состоялась встреча Кучмы с президентом Владимиром Зеленским, во время которой были обсуждены результаты вчерашних переговоров.

"Только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома", - цитирует Кучму его пресс-секретарь.

Ранее представитель боевиков "ЛНР" в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что на следующей неделе может состояться видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена пленными.

Украина и Россия готовят новый обмен пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.