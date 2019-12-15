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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:48
Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев

Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев (19 новостей)

«Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину»

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 17:00 – в центр белорусского Гродно пришли местные активисты. Они выступают против интеграции своей страны с Россией. Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в Украину. Его привезли в Киев прямым рейсом из Вены.

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Обновлено в 22:01 Скаутская организация Пласт отрапортовала о доставку в Украину Вифлеемского огня мира традиционно к Рождеству Христову. "Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро...

Обновлено в 23:48 Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину

ФОТО К НОВОСТИ: «Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев»
Фото Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Фото Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев
Фото Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину
Фото Вифлеемский огонь мира привезли в Украину
Фото Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину
Фото В Украину привезли Вифлеемский огонь мира
Фото В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира
Фото В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 17:47 Группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий
Телеграф Телеграф  ·  15.12.19, 18:46 Пластуны планируют передать огонь всем украинцам.
Газета День Газета День  ·  15.12.19, 19:11 Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибыл в Украину и уже запылал у киевлян. Об этом сообщает Пласт - украинский скаутинг в Facebook. "Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.12.19, 19:39 15 декабря пластуны привезли в Украину Вифлеемский огонь мира.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  15.12.19, 20:14 Официальная передача Вифлеемского огня мира состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.12.19, 20:40 Скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице Пласта.Скауты будут распространять огонь в государственные…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.12.19, 20:45 Вифлеемский огонь мира привезли в Украину. "Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома.…
УНН УНН  ·  15.12.19, 20:47 Вифлеемский огонь мира сегодня прибыл в Украину и уже запылал у киевлян. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национальной скаутской организации "Пласт"."Пластуны передали этот символ…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.12.19, 21:10 Вифлеемский огонь мира сегодня, 15 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной скаутской организации "Пласт"."Пластуны передали этот символ…
MIGnews MIGnews  ·  15.12.19, 21:26 В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира.
Фокус Фокус  ·  15.12.19, 21:27 Скауты из организации Пласт доставили в Михайловский собор в Киеве Вифлеемский огонь мира. Сообщение об этом опубликовано на Facebook-странице Пласта. "Вифлеемский огонь мира сегодня прибыл в Украину…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.12.19, 21:27 Вифлеемский огонь мира в воскресенье, 15 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщается на Facebook-странице украинской скаутской организации "Пласт". "Пластуны передали этот символ любви и добра громаде…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.12.19, 21:46   В воскресенье, 15 декабря, в Украину привезли Вифлеемский огонь мира из Вены, где ежегодно 14 декабря проходит международная передача Огня скаутам мира, пишет Пласт - украинский скаутинг в Facebook.…
ТСН ТСН  ·  15.12.19, 21:54 Среди прочего его повезут и в зону боевых действий.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.12.19, 21:59 Эстафета распространения Вифлеемского огня стартовала в Михайловском соборе в Киеве.
Главред Главред  ·  15.12.19, 22:01 Скаутская организация Пласт отрапортовала о доставку в Украину Вифлеемского огня мира традиционно к Рождеству Христову. "Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро...
Подробности Подробности  ·  15.12.19, 23:48 Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину
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