Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев (19 новостей) «Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину»

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 17:00 – в центр белорусского Гродно пришли местные активисты. Они выступают против интеграции своей страны с Россией. Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в Украину. Его привезли в Киев прямым рейсом из Вены.

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Обновлено в 22:01 Скаутская организация Пласт отрапортовала о доставку в Украину Вифлеемского огня мира традиционно к Рождеству Христову. "Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро...

Обновлено в 23:48 Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину