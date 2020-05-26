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Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу

Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу (6 новостей)

«Не сорвутся ли планы снова?»

Украинский артист Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репьяхова решили перенести свадебную церемонию с 10 июня на середину августа. Однако точную дату пара пока не раскрыла.

Под угрозой отмены проведения церемонии свадьбы во время карантина оказалась уже не первая украинская пара. Недавно герой "Холостяка-9" Никита Добрынин отложил свою свадьбу с 23 мая на 12 августа, чтобы обезопасить себя с Дашей Квитковой и избавить гостей от неудобств из-за закрытия всех границ, сообщает 24 канал.

Теперь же свою свадьбу перенесла и пара с 28-летней разницей в возрасте – Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова. Еще в апреле невеста сообщала, что они не исключают такого сценария, что их праздник придется перенести, но на то время они не спешили с выводами. Теперь же Екатерина в своих инстаграм-сторис рассказала, что их свадьба состоится в середине августа.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик перенесли свадьбу / Instagram-Stories / @repyahovakate

Что известно об отношениях Виктора Павлика и Екатерины Репьяховой?

54-летний исполнитель и его концертный директор впервые открыто заговорили о романе в июне 2019-го года, хоть девушка и говорила, что никогда этого не скрывала. Впоследствии Павлик рассказал, что разошелся с женой Ларисой, на которой был женат 25 лет, и начал жить с девушкой. У мужчины трое детей, в то время как у 25-летней Репьяховой еще нет детей и она впервые пойдет под венец.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 11:50 Торжество пары состоится в середине августа.
Факты Факты  ·  26.05.20, 15:44 Не сорвутся ли планы снова?
MIGnews MIGnews  ·  26.05.20, 16:23 Павлик со своей невестой готовились официально стать супругами 10 июня, но из-за карантина торжественное событие перенесли. Точная дата свадьбы еще не известна.
Униан Униан  ·  26.05.20, 16:41 Церемонию бракосочетания планируют провести в августе.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 16:54 Всего в ВСУ 60 человек болеют COVID-19.
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