Виктор Павлик сообщил об операции сына и сколько денег нужно на лечение (4 новости) «У младшего сына исполнителя рак позвонков»

Украинский певец, Народный артист Украины Виктор Павлик снял видеобращение, в котором подтвердил информацию о том, что у его младшего сына диагностировали рак позвонков. Соответствующее видео можно посмотреть в Facebook.

Новость о болезни сына Виктора Павлика уже давно кочует по интернету. Однако, как оказалось, интернет-пользователи не захотели верить данной информации, потребовав неопровержимые доказательства. После чего Народный артист снял видеообращение, которое адресовал всем неравнодушным.

В ролике артист сообщил, что младшему сыну вырезали злокачественную опухоль и теперь для лечения в Израиле необходима внушительная сумма денег.

Никаких документов исполнитель выкладывать не хочет, считая это смешным и неуместным. Он просит помощи у людей, которые верят ему и уважают его творчество.

Видео: (facebook.com/Віктор Павлік)