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Виктор Павлик заявил, что готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репяховой

Виктор Павлик заявил, что готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репяховой (3 новости)

«Украинский певец Виктор Павлик решился в четвертый раз пойти к алтарю. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяховая, которая…»

В этом году в сети и прессе много обсуждался новый роман 53-летнего Виктора Павлика с 25-летней девушкой Катериной Репяховой, которая является PR-менеджером артиста. Оказалось, что пара вместе уже несколько лет, однако скрывала свои отношения. После признания же влюбленные стали делиться совместными фото в соцсетях и давать интервью, при этом певец заявил, что разница в возрасте в 28 лет его нисколько не смущает. А в интервью "Светской жизни" Виктор и вовсе заявил, что они с любимой планируют официально пожениться.

По словам 53-летнего исполнителя, это произойдет уже в 2020 году. Отметим, что для Павлика этот брак будет уже четвертым.

"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", – поделился певец.

Артист добавил, что его и невесту свадьба в високосный год никак не смущает.

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"Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра", – отметил Виктор.

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Кроме того, он поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей - к слову, мама Екатерины старше Виктора на четыре года.

"Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга", – заверил артист.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.19, 10:15 Украинский певец Виктор Павлик решился в четвертый раз пойти к алтарю. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяховая, которая моложе его почти на 30 лет. Как Виктор Павлик рассказал…
Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.19, 10:35 Свадьба состоится в 2020 году
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