Villa Krim первой в Украине использовала функцию дополненной реальности для своего вина

Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection. Инновационная разработка носит развлекательно-познавательный характер и призвана облегчить потребителю выбор вина к его индивидуальному меню. Воспользоваться функцией дополненной реальности достаточно просто:
С помощью смартфона сканируете QR код с этикетки. Это можно сделать с помощью Viber (нажми на вложение «еще» и в правом верхнем углу увидите значок QR кода).
Загружайте приложение «Виртуальный сомелье».
Открывайте приложение, наводите камеру на этикетку и…
Итальянец Луиджи, который является одним из ведущих специалистов Италии в вопросах виноделия и создания вкусов, со знанием дела посвятит вас в особенности сочетания вина и еды, рассказав о том, на что стоит обратить внимание и почему именно данная позиция Villa Krim лучше всего гармонирует с тем или иным блюдом.
Луиджи Антонио, специалист по созданию вкусов: «Когда в Villa Krim мне ...