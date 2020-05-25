Villa Krim первой в Украине использовала функцию дополненной реальности для своего вина (3 новости) «Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection. Инновационная разработка носит развлекательно-познавательный характер и…»

Воспользоваться функцией дополненной реальности может любой обладатель смартфона, купивший одно из вин Appetite Collection. Инновационная разработка носит развлекательно-познавательный характер и призвана облегчить потребителю выбор вина к его индивидуальному меню. Воспользоваться функцией дополненной реальности достаточно просто:

С помощью смартфона сканируете QR код с этикетки. Это можно сделать с помощью Viber (нажми на вложение «еще» и в правом верхнем углу увидите значок QR кода).

Загружайте приложение «Виртуальный сомелье».

Открывайте приложение, наводите камеру на этикетку и…

Итальянец Луиджи, который является одним из ведущих специалистов Италии в вопросах виноделия и создания вкусов, со знанием дела посвятит вас в особенности сочетания вина и еды, рассказав о том, на что стоит обратить внимание и почему именно данная позиция Villa Krim лучше всего гармонирует с тем или иным блюдом.

Луиджи Антонио, специалист по созданию вкусов: «Когда в Villa Krim мне ...