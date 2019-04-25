Виместила злобу: судья-сепаратистка "узаконила" пытки Балуха

Так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма рассмотрел кассационное заявление российской прокуратуры на полуострове и продлил срок заключения украинскому пленнику Кремля Владимиру Балуху.

Так, "прокуроры" просили добавить к срокк время, которое Балух провел под домашним арестом. Однако "судья" Любовь Дяченко решила по-другому пересчитать время пребывания украинца под стражей. Она вынесла приговор, согласно которому, увеличила срок заключения пленника даже больше, чем просили прокуроры.

"Судья" приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, – постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО как день за полтора.

Владимир Балух участвовал в заседании по видеосвязи. По словам адвоката, он выглядел очень уставшим и был очень возмущен решением суда.

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Окончательная мотивировка такого решения будет понятна тогда, когда адвокат получит на руки судебное решение.

Защитники украинца надеются, что судья поймет допущенную грубую ошибку, и в решении будет все-таки учтено время, проведенное в СИЗО как день за полтора. В другом случае защита будет обжаловать такое постановление "суда".

Отметим, что до этого Балуха незаконно этапировали из аннексированного полуострова вглубь России. Этап длился более месяца. При этом родственники украинца не знали, где он находится.

Кто такой Владимир Балух? Украинский политзаключенный из Крыма. ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвались в его дом на полуострове и задержали украинца. Балух стал жертвой репрессий из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Также он отказался от паспорта РФ. Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. Так, в июле 2018 года российский суд в оккупированном Крыму присудил Балуху 5 лет заключения и штраф в размере 10 тысяч рублей. В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней. 18 февраля 2019 года Балух исчез из Симферопольского СИЗО, где его содержали. Впоследствии стало известно, что его этапировали в одну из российских колоний в Тверской области.