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Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели

Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели (3 новости)

«Популярный певец поделился редким снимком»

31 июля певец Олег Винник праздновал свой день рождения. По этому поводу он преподнес своим фанатам неоднозначный сюрприз. Показал редкое ретро-фото, на котором он изображен с длинными волосами.

Узнать популярного украинского певца и любимца женщин на этом снимке немного трудно. Но его выдают голубые глаза, а прическа сделана в духе прошедшего времени.

Снимок артист опубликовал в Instagram.

"Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", - красноречиво подписал фото певец.

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Преданные поклонники украинской знаменитости принялись от души поздравлять артиста. Также фанаты сошлись во мнении, что сейчас исполнитель выглядит намного лучше, так как годы его красят и идут на пользу.

В сети нашли заманчивое предложение для фанатов украинского певца и секс-символа Олега Винника. Кто-то решил продать кусок асфальта, на котором якобы стоял артист. На сайте стояла цена 10 тыс. грн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  01.08.19, 07:12 Олег Винник, который празднует свой деньрождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз. Секс-символ украинского шоу-бизнеса показал редкое ретро-фото, на котором он изображен…
Факты Факты  ·  01.08.19, 11:53 Популярный певец поделился редким снимком
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