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Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе

Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе (3 новости)

«Известный российский врач-вирусолог Надежда Жолобак утверждает, что часть популярных противопростудных лекарств ни в коем случае не нужно принимать ‒ в…»

Врач Александр Мясников напомнил, какие медикаменты следует запасать дома на время пандемии коронавируса. Об этом пишут СМИ. По словам медика, единственным лекарством, которое нужно иметь в домашней аптечке абсолютно всем в настоящий момент, является парацетамол, способный сбить высокую температуру. Остальные рекомендации индивидуальны, а это — общая. Известно, что заболевшие коронавирусом в большинстве случаев жалуются именно на высокую температуру. Мясников напомнил, что люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с трудностями при посещении врача или аптеки, так что им нужно иметь запас лекарств, которые они принимают постоянно. — Допустим, я еду в тайгу на две недели. Я беру с собой на две недели лекарства. Так и тут: вы понимаете, что новые выписать вам вряд ли удастся. Плюс обычные лекарства, обычная домашняя аптечка должна быть, — отметил врач. Он добавил, что от COVID-19 не защитит и не вылечит ни один препарат – лечение сводится к снятию симптомов. — Поскольку сегодня ...

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 06:47 ...
Главред Главред  ·  25.05.20, 08:47 Известный российский врач-вирусолог Надежда Жолобак утверждает, что часть популярных противопростудных лекарств ни в коем случае не нужно принимать ‒ в случае заражения новой коронавирусной инфекцией…
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