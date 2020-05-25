Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе

Врач Александр Мясников напомнил, какие медикаменты следует запасать дома на время пандемии коронавируса. Об этом пишут СМИ. По словам медика, единственным лекарством, которое нужно иметь в домашней аптечке абсолютно всем в настоящий момент, является парацетамол, способный сбить высокую температуру. Остальные рекомендации индивидуальны, а это — общая. Известно, что заболевшие коронавирусом в большинстве случаев жалуются именно на высокую температуру. Мясников напомнил, что люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с трудностями при посещении врача или аптеки, так что им нужно иметь запас лекарств, которые они принимают постоянно. — Допустим, я еду в тайгу на две недели. Я беру с собой на две недели лекарства. Так и тут: вы понимаете, что новые выписать вам вряд ли удастся. Плюс обычные лекарства, обычная домашняя аптечка должна быть, — отметил врач. Он добавил, что от COVID-19 не защитит и не вылечит ни один препарат – лечение сводится к снятию симптомов. — Поскольку сегодня ...