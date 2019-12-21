  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией
Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 16:00
· Брифинг · Директор
Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией

Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией (7 новостей)

«Указанный вопрос является отдельным процессом»

Украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает РБК-Украина. Как отметил Витренко, на политическом уровне было достигнуто пакетное соглашение, которое теперь будут реализовывать компании. По его, словам, все соглашения должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа был продолжен. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" (отзыв претензий на 12 млрд долларов, - ред.). "В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований по одному стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено", - сказал он. Кроме того, "это будет даже не одно, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита", добавил он.

Обновлено в 14:42 Указанный вопрос является отдельным процессом

Обновлено в 16:00 Сегодня был обнародован протокол договоренностей по транзиту газа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией»
Фото Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией
Фото Украинские компании подпишут контракты с «Газпромом» в течение недели – Витренко
Фото Вопрос активов "Нафтогаза" в Крыму во время переговоров по транзиту газа не обсуждался - Витренко
Фото Договор на транзит газа надо заключить до 29 декабря, - Витренко
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  21.12.19, 12:44 Украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко,…
ТСН ТСН  ·  21.12.19, 13:25 Арбитраж относительно активов является отдельным процессом.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.12.19, 13:38 Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявил, что новый договор на транзит российского газа через территорию Украины нужно заключить до 29 декабря…
Канал 112 Канал 112  ·  21.12.19, 14:11 Вопрос возвращения Россией активов "Нафтогаза", которые находятся в аннексированном РФ Крыму, не поднималось во время переговоров относительно транзита газа через Украину. Об этом на брифинге в ОП сообщил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.12.19, 14:42 Указанный вопрос является отдельным процессом
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.12.19, 16:00 Сегодня был обнародован протокол договоренностей по транзиту газа.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией

Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией
Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу

Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу
Оржель: &quot;Газпром&quot; может выплатить &quot;Нафтогазу&quot; почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца года

Оржель: "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению…
Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-&quot;Газпром&quot; продолжатся в Вене, - Макогон

Переговоры о транзите газа в формате Оператор ГТС Украины-"Газпром" продолжатся…
Украина и Венгрия подписали газовое соглашение

Украина и Венгрия подписали газовое соглашение
Коболев назвал сроки подписания контракта на транзит газа

Коболев назвал сроки подписания контракта на транзит газа
Гривна установила мировой рекорд по темпам укрепления

Гривна установила мировой рекорд по темпам укрепления
Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько

Рада поддержала создание ВСК по расследованию деятельности Яресько
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия хочет достроить &quot;Северный поток 2&quot; несмотря на санкции США

Россия хочет достроить "Северный поток 2" несмотря на санкции США
В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ

В поиске внеземной жизни может помочь ядовитый газ
Открыли &quot;форточку возможностей&quot;: в России раскрыли детали договора с Украиной по газу

Открыли "форточку возможностей": в России раскрыли детали договора с Украиной…
Экономят до 60%: в КГГА рассказали, как киевляне снижают расходы на тепло

Экономят до 60%: в КГГА рассказали, как киевляне снижают расходы…
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ

Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ
У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука, - политический аналитик

У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука,…
В Кривом Роге грузовик переехал парня, катавшегося на электросамокате

В Кривом Роге грузовик переехал парня, катавшегося на электросамокате
В Одессе взорвался самогонный апарат: есть пострадавшие, - ФОТО

В Одессе взорвался самогонный апарат: есть пострадавшие, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.