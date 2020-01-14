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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 16:20
· Директор
Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию

Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию (5 новостей)

«Исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко прокомментировал появившуюся накануне и вызвавшую волну негодования в Сети информации о гигантских премиях, которые якобы..»

Топ-менеджмент "Нафтогазу", добившийся выплаты "Газпромом" почти $3 млрд, получит 1% в качестве премий. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко отметил, что премии назначает правление "Нафтогазу", в которое он не входит.Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что он не принимал решения о вознаграждении в 1% для топ-менеджмента, добившегося выплаты "Газпромом" почти $3 млрд. Об этом он заявил 14 января в Facebook.

"Моей фамилии вы не найдете среди членов правления "Нафтогазу". Ведь я не являюсь и никогда не был членом правления "Нафтогазу". ...Я не просил и не лоббировал размер премии. Получил такую, какую определили. В моем конкретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий (на английском - controllable factors). То есть не от каких-то не зависящим от меня факторов и точно не от повышения цен на газ, как любят обманывать коррупционеры и псевдожурналисты", написал Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогазу" подчеркнул, что он не является государственным служащим, который "по определению не занимается деятельностью с целью получения прибыли".

"Я работаю по контракту в акционерном обществе "Нафтогаз", в уставе которого определено, что "целью деятельности компании есть получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности". И хотя права собственности на акции "Нафтогазу" принадлежат Кабмину, который должен представлять интересы украинского народа, Конституция определяет, что "все субъекты права собственности равны перед законом". То есть работники государственных компаний не могут ни дискриминироваться, ни получать какие-то большие права по отношению к работникам частных компаний", объяснил Витренко.

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8 января он сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премии в размере 1% от этой суммы. Витренко отметил, что еще не подсчитывал своей доли.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

18 июня 2019 года Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний.

Обновлено в 14:27 "Моей фамилии вы не найдете среди членов правления "Нафтогазу". Ведь я не являюсь и никогда не был членом правления "Нафтогазу". ...Я не просил и не лоббировал размер премии. Получил такую, какую определили. В моем конкретном случае премия была назначена за…

Обновлено в 16:20 Он также отметил, что премия после назначения на самом деле составит меньше 1% от полученных денег. А назначать ее может лишь Правление "Нафтогаза" по решению Наблюдательного совета "Нафтогаза".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.20, 13:15 Юрий Витренко еще не получал премию за победу в Стокгольмском арбитраже, по результатам которого российский "Газпром" оплатил украинской компании 2,9 миллиарда долларов. Однако вознаграждение ему и другим…
УНН УНН  ·  14.01.20, 13:18 Премию в размере 1% от полученного НАК "Нафтогаз Украины" выигрыша в арбитраже с российским ПАО "Газпром" на сумму почти 3 млрд долларов еще никто не получил. Сама премия была назначена за результат,…
Главред Главред  ·  14.01.20, 13:33 Исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко прокомментировал появившуюся накануне и вызвавшую волну негодования в Сети информации о гигантских премиях, которые якобы...
Канал 112 Канал 112  ·  14.01.20, 16:20 Премии за полученные от "Газпрома" 2,9 млрд долларов топ-менеджмент "Нафтогаза" еще не получил, однако это обязательно случится. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей…
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