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Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест (4 новости) «Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым»

Сегодня, 9 января президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет. Об этом сообщили российские информагентства.

Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет Калибр, потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет Кинжал.

Министерство иностранных дел в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым передало российской стороне ноту протеста.

МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым

"Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.