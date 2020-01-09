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· Аннексированный Крым · Очередной раз · Январь
Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест

Визит Путина в оккупированный Крым: МИД выражает протест (4 новости)

«Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым»

Сегодня, 9 января президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет. Об этом сообщили российские информагентства.

Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет Калибр, потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет Кинжал.

Министерство иностранных дел в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым передало российской стороне ноту протеста. 

МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым
МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым

"Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 22:48 Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым.
Главред Главред  ·  09.01.20, 23:24 МИД Украины в очередной раз передел России ноту протеста из-а несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым. "В связи с очередным несогласованным с Украиной...
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.01.20, 02:00 Действия российского президента являются грубейшим нарушением украинского суверенитета.
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