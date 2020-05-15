Влад Яма сделал неожиданное признание о коронавирусе

Известный украинский хореограф Влад Яма рассказал, что переболел коронавирусом, когда находился в США. Об этом сообщают «Факты и комментарии». Известный украинский хореограф и судья "Танцев со звездами" поделился, что вначале почувствовал недомогание, потом у него появился кашель, температура была всего один раз и держалась ровно час. "Мы вспомнили, что, находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке -было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час", - рассказал хореограф. По словам Влада, к счастью, ни жена, ни сын Леон инфекцию не подхватили. Судья популярного шоу рассказал, что после Америки он вернулся в Украину и тогда в Черновцах началась первая в...