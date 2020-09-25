Владелец "Стяуа" вынграл 2 игроков на следующий день после подписания контрактов (3 новости) «Руководство команды пошло на радикальный шаг после вылета из Лиги Европы»

Владелец румынской "Стяуа" Георге Бекали оказался эмоциональным руководителем и выгнал из команды нескольких футболистов после матча в Лиге Европы. Игроки пробыли в клубе всего одни сутки.

Румынскую команду покинут полузащитник Давид Каядо и форвард Горан Каранович. Они обе сыграли в своем первом и последнем матче за клуб, сообщает Sport.ua.

Не более 24 часов в клубе

Обоих футболистов подписали 24 сентября, а уже на следующий день игроки сыграли в матче Лиги Европы против "Слована". Где "Стяуа" уступила 0:2. После матча владелец клуба решил, что эти футболисты должны покинуть клуб, пробыв здесь не более 24 часов.

Каядо отыграл весь поединок, а Каранович был заменен уже на 10-й минуте. Похоже, тренерский штаб не был доволен действиями форварда. Добавим, что оба футболиста перешли в румынский клуб из "Германштадта".

По данным портала Transfermarkt, переход Карановича клубу обошелся в 350 тысяч евро. А трансфер Давида Каядо – 250 тысяч евро. Последний известен украинским фанатам по выступлениям в харьковском "Металлисте".

Добавим, что "Стяуа" уже начало свой сезон во внутреннем чемпионате. После 3-х туров команда находится на третьем месте, в их активе 9 набранных пунктов.