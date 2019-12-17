Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Также на награду претендуют американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Паккьяо и мексиканец Сауль Альварес. Победитель номинации будет назван 17 января.
В настоящий момент Кличко, Мэйвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры.
Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Энтони Джошуа. С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вновь побороться за титул чемпиона мира.
Обновлено в 11:37 Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший боксер десятилетия). Победитель номинации будет объявлен 17 января.
Обновлено в 13:16 Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.