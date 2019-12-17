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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:16
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Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA

Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA (7 новостей)

«Украинец находится в списке с легендарными боксерами»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Также на награду претендуют американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Паккьяо и мексиканец Сауль Альварес. Победитель номинации будет назван 17 января.

В настоящий момент Кличко, Мэйвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Энтони Джошуа. С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вновь побороться за титул чемпиона мира.

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Обновлено в 11:37 Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший боксер десятилетия). Победитель номинации будет объявлен 17 января.

Обновлено в 13:16 Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA»
Фото Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия
Фото Владимир Кличко претендует на звание "Лучший боксер десятилетия"
Фото Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут о боксе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Подробности Подробности  ·  17.12.19, 10:17 ​Украинский экс-супертяжеловес и чемпион мира Владимир Кличко вошел в топ-5 претендентов на звание лучшего боксера десятилетия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.12.19, 10:51 Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщается на сайте…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.12.19, 10:55 Украинец находится в списке с легендарными боксерами.
ТСН ТСН  ·  17.12.19, 11:30 Его соперниками являются еще пять выдающихся боксеров.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 11:37 Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший…
Гордон Гордон  ·  17.12.19, 13:16 Победитель в номинации лучшего боксера десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), будет объявлен 17 января.Бывший украинский боксер Владимир Кличко номинирован…
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