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Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA (7 новостей) «Украинец находится в списке с легендарными боксерами»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Также на награду претендуют американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Паккьяо и мексиканец Сауль Альварес. Победитель номинации будет назван 17 января.

В настоящий момент Кличко, Мэйвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда нокаутом уступил Энтони Джошуа. С тех пор он продолжает тренироваться и не опровергает слухи о том, что однажды может вновь побороться за титул чемпиона мира.

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Обновлено в 11:37 Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший боксер десятилетия). Победитель номинации будет объявлен 17 января.

Обновлено в 13:16 Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.