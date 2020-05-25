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Владимир Остапчук признался, почему не спешит знакомить детей с возлюбленной

Владимир Остапчук признался, почему не спешит знакомить детей с возлюбленной (3 новости)

«Несколько дней назад украинский телеведущий Владимир Остапчук представил свою возлюбленную. Ею стала нотариус Кристина Горняк. Владимир говорит, что встречаются они…»

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук на днях представил общественности свою новую избранницу. Он официально подтвердил отношения с Кристиной Горняк. Однако пока Владимир не спешит знакомить детей с любимой. В откровенном интервью он поделился подробностями.

Известно, что Владимир Остапчук расстался с Еленой Войченко после 12 лет брака. У пары есть двое детей и они продолжают общаться ради них. Однако пока ведущий не планирует знакомить дочку и сына с Кристиной. Причину этого он рассказал в откровенном интерью для программы "Утро с Украиной", которую транслируют на телеканале "Украина".

Почему Остапчук не знакомит детей с новой любимой?

Владимир отметил, что когда он с девушкой выбирали совместную квартиру, то стремились, чтобы там была отдельная комната для детей. Ведущий хочет общаться с ними и чтобы они приходили к нему. На следующей неделе дочери Эмилии исполняется семь лет. Для ребенка трудно осознать, что у отца другая женщина, поэтому совместно с Еленой Владимир решил пока не знакомить детей с новой избранницей. Младшему сыну Эвану пока два года и он еще этого не поймет.

Поскольку об отношениях Владимира и Кристины есть много сюжетов на телевидении, то его дочь может увидеть какой-то фрагмент. Шоумен сначала переживал об этом, однако потом понял, что зря.

Вся эта история началась еще в октябре, когда я подал на развод. И в январе был сюжет, а потом еще один. Слава Богу, наша маленькая принцесса этого не видит и не слышит. Извините, но в 7-летнем возрасте ей гораздо интереснее Little Pony и другие мультики. Она телевизор не смотрит, – прокомментировал Остапчук.

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Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 14 Лют 2020 р. о 10:24 PST

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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 14:33 Несколько дней назад шоумен Владимир Остапчук представил свою новую возлюбленную. Ею стала нотариус Кристина Горняк. Владимир говорит, что они вместе уже более полугода, а недавно начали жить вместе.…
Сегодня Сегодня  ·  25.05.20, 18:30 Несколько дней назад украинский телеведущий Владимир Остапчук представил свою возлюбленную. Ею стала нотариус Кристина Горняк. Владимир говорит, что встречаются они уже более полугода, а недавно начали…
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