Сегодня в 12:15

Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото) (5 новостей) «Президент подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Глава государства возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы".

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Президент Украины.

Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизни и зд...

Обновлено в 13:49 Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Обновлено в 15:05 Президент подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений