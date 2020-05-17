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УНН УНН · · Обновлено в 15:05
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Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)

Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото) (5 новостей)

«Президент подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Глава государства возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы".

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Президент Украины.

Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизни и зд...

Обновлено в 13:49 Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Обновлено в 15:05 Президент подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений

ФОТО К НОВОСТИ: «Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)»
Фото Колоссальные масштабы преступлений шокируют: Зеленский почтил память жертв политических репрессий
Фото "Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа". Зеленский почтил память жертв политических репрессий
Фото «Шокируют колоссальные масштабы преступлений»: Зеленский почтил память жертв политических репрессий
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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 12:26 Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает…
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Гордон Гордон  ·  17.05.20, 13:49 Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.Президент Украины…
Главком Главком  ·  17.05.20, 15:05 Президент подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений
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