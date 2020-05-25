Власти Германии выкупит 20% акций Lufthansa

Правительство Германии готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.Власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Вечером в понедельник, 25 мая, об этом заявило руководство концерна, а также представители правительства Германии. Однако этот шаг еще должны одобрить Еврокомиссия, наблюдательный совет Lufthansa и общее собрание акционеров компании. По данным министерства финансов Германии, в качестве одного из условий для получения помощи концерн обязался обновить свой флот, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, от концерна ожидают существенных сокращений оплаты труда членов его правления и менеджеров. Источники финансовой помощи концерну Lufthansa Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда...

Обновлено в 21:41 Правительство страны готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.