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Facenews Facenews · · Обновлено в 21:41
· Германия
Власти Германии выкупит 20% акций Lufthansa

Власти Германии выкупит 20% акций Lufthansa (4 новости)

«Правительство страны готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по…»

Правительство Германии готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.Власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Вечером в понедельник, 25 мая, об этом заявило руководство концерна, а также представители правительства Германии. Однако этот шаг еще должны одобрить Еврокомиссия, наблюдательный совет Lufthansa и общее собрание акционеров компании. По данным министерства финансов Германии, в качестве одного из условий для получения помощи концерн обязался обновить свой флот, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, от концерна ожидают существенных сокращений оплаты труда членов его правления и менеджеров. Источники финансовой помощи концерну Lufthansa Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда...

Обновлено в 21:41 Правительство страны готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.

ФОТО К НОВОСТИ: «Власти Германии выкупит 20% акций Lufthansa»
Фото Власти Германии выкупит 20% акций Lufthansa
Фото Германия решила выкупить 20% акций авиакомпании Lufthansa
Фото Власти Германии выделяют миллиарды евро на спасение Lufthansa
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 18:41 Фонд стабилизации экономики Германии (WSF) одобрил пакет помощи для спасения крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa. Немецкие власти выкупят 20% капитала компании на сумму до 9 млрд евро.Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 20:51 В Германии Фонд стабилизации экономики (WSF) утвердил пакет помощи для спасения авиакомпании Lufthansa. Об этом сказано в заявлении авиаперевозчика в понедельник, 25 мая. WSF примет молчаливое участие…
Униан Униан  ·  25.05.20, 21:41 Правительство страны готово выделить концерну Lufthansa 9 млрд евро, однако он должен выполнить ряд условий, в том числе - по охране климата.
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