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Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином

Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином (3 новости)

«Столица ждет соответствующего решения правительства»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ждет от Кабинета Министров Украины разрешения открыть метро с 25 мая.Власти Киева готовятся к открытию метро с 25 мая. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы ждем соответствующего решения правительства", отметил он.

Кличко напомнил, что с 22 мая в Киеве в рамках второго этапа смягчения карантина возобновит работу общественный транспорт.

"При соблюдении регламентов и условий безопасности начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. м², спортзалы и фитнесс-центры, кроме бассейнов", отметил мэр.

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли 17 марта в связи с карантином, который действует в Украине с 12 марта.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Первое смягчение ограничений началось после 11 мая. В областях, где фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19, будут установлены специальные карант...

ФОТО К НОВОСТИ: «Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином»
Фото Киев готовится к открытию метро с 25 мая – Кличко
Фото Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином
Фото Власти Киева готовы с 25 мая открыть метро, решение - за Кабмином
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Униан Униан  ·  18.05.20, 12:45 Столица ждет соответствующего решения правительства.
Униан Униан  ·  18.05.20, 12:45 Столица ждет соответствующего решения правительства.
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