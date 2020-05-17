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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:29
Власти Киева ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город

Власти Киева ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город (5 новостей)

«С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик»

В Киеве с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного восстановления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.

Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в Киеве 15 мая образовались серьезные пробки, движение на всех мостах столицы остановилось в направлении центра города. Ежедневные пробки в столице связывают с ослаблением карантина и общественным транспортом, который пока не ходит.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству позволить восстановить работу метро в столиц...

Обновлено в 15:37 С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик.

Обновлено в 16:29 ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 14:54 В воскресенье, 17 мая, власти Киева приняли решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город в утренние и вечерние часы с понедельника, 18 мая.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 15:29 С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев на четырех въездах в город, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 15:37 С понедельника, 18 мая, будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик.
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 16:29 ...
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