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ForUm ForUm · · Обновлено в 22:14
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Власти Киева раскрыли детали мировой с Нафтогазом

Власти Киева раскрыли детали мировой с Нафтогазом (11 новостей)

«Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго и НАК Нафтогаз Украины»

КП «Киевтеплоэнерго» должно будет выплатить 2,3 миллиарда гривен долгов «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины», но не будет платить штрафы и пеню – таково условие мирового соглашения. Об этом интервью «Украинской правде» сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

«Мировое соглашение предусматривает, что КП «Киевтеплоэнерго» становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Это 2,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года (почти 5 миллиардов. - Ред.)», - сказал он.

По словам чиновника, речь идет о долгах потребителей.

«Речь идет о сумме, которая, по предварительным расчетам, аналогична сумме задолженности потребителей. Штрафы и пени, не имеющие источников погашения и которые стали бы для города серьезной проблемой, в мировое соглашение не вошли», - сказал Пантелеев.

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Он добавил, что штрафные санкции и пени, которые были начислены «Киевэнерго» за несвоевременную оплату за газ, списаны.

Кроме того, Пантелеев отметил, что в результате «длительной и сложной работы» правительство выделило 729 миллионов гривен на погашение разницы в тарифах.

Киевлянам смогут вернуть горячую воду после утверждения мирового соглашения в Хозяйственном суде Киева и заключения договоров на поставку газа.

«После получения газа на объекты теплогенерации – ТЕЦ 6 и котельные, технически необходимо некоторое время для подогрева теплоносителя и его транспортировки тепловыми сетями. Я напомню, что в столице большая протяженность тепловых сетей почти 2,7 тысячи километров», - сказал Пантелеев.

На вопрос, сколько средств сэкономили киевляне за тот период, когда горячей воды в их домах не было, чиновник сказал:

«Первое, киевляне не получали услуги и, логично, что они за нее не должны платить. Но, думаю, подавляющее большинство киевлян не сторонники такой вынужденной экономии».

Он напомнил, что тариф за 1 кубометр горячей воды составляет 80,59 гривны.

«Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, «сэкономила» 3-3,6 тысячи. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола) – «сэкономили» 1,5 тысячи гривен. Но люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и ​​платили за газ или электричество», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что длительное отсутствие воды в сетях негативно повлияло и на сами сети.

«Многомесячное отсутствие горячей воды в сетях привело к увеличению уровня коррозии трубопроводов. А это может привести к аварийным ситуациям во время восстановления теплоносителя», - подытожил Пантелеев.

Обновлено в 22:11 В среду хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины".

Обновлено в 22:14 Хозяйственный суд Киева в среду, 10 октября, утвердил мировое соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго"

ФОТО К НОВОСТИ: «Власти Киева раскрыли детали мировой с Нафтогазом»
Фото Власти Киева раскрыли детали мировой с Нафтогазом
Фото "Киевтеплоэнерго" по мировому соглашению выплатит "Нафтогазу" 2,3 млрд долга "Киевэнерго" без штрафов и пени – замглавы КГГА
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