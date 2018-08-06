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Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась

Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась (5 новостей)

«В Запорожье несовершеннолетняя за рулем сбила двух мужчин и протаранила полицейское авто»

В Запорожье 17-летняя девушка на чужом авто врезалась в автомобиль полиции, затем, покинув место ДТП, сбила двоих пешеходов, которые попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке улиц Молодежной и Республиканской.

Автомобиль Daewoo Racer протаранил автомобиль патрульной полиции, после чего, уходя от преследования, сбил двух мужчин-пешеходов.

Движение Daewoo Racer было заблокировано другим полицейским автомобилем. Во время задержания водителя выяснилось, что за рулем находилась несовершеннолетняя девушка, не имеющая прав. Также в салоне автомобиля на пассажирском месте находился нетрезвый владелец машины.

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Инспекторы установили, что 27-летний владелец автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности в июле 2018 патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Двое пострадавших мужчин-пешеходов были госпитализированы в городскую больницу с многочисленными переломами.

По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется следствие.

ФОТО К НОВОСТИ: «Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась»
Фото Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась
Фото В Запорожье несовершеннолетняя за рулем сбила двух мужчин и протаранила полицейское авто
Фото В Запорожье несовершеннолетняя девушка протаранила полицейское авто
Фото В Запорожье 17-летняя девушка протаранила авто полиции и сбила пешеходов
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