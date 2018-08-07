Вмешательство РФ в выборы: Порошенко инициирует заседание СНБО

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести заседание по вопросу противодействия вмешательства в выборы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание относительно противодействия вмешательства в выборы", - написал глава государства.

Порошенко напомнил, что в следующем году и Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. "И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистические, националистические и евроскептичнополитические силы", - отметил ррезидент.

По его словам, необходимо быть готовыми общим с международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Российская Федерация будет пытаться влиять на результаты президентских выборов в Украине.

Обновлено в 10:30 Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести специальное заседание по противодействию вмешательству России в выборы.Порошенко напомнил, что в следующем году в Украине и других странах ожидаются важные выборы.По его словам, Украина договорилась с лидерами ЕС и…

Обновлено в 10:51 Президент Украины уполномочил Совет нацбезопасности и обороны провести отдельное заседание. Оно должно быть направлено на сопротивление вмешательству в выборы. Об этом Пётр Порошенко заявил на своей странице в соцсети. Президент уверен, что Кремль попытается вмешаться в процесс выборов в следующем году. Гарант отметил, что выборы ожидают также в Бельгии, США и большинстве европейских стран. Поэтому Пётр Порошенко договорился с лидерами ЕС и США взаимодействовать на всех уровнях и тесно координировать свои действия. «В следующем году нас, Украину, и многих наших партнёров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия в среднесрочной перспективе. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлём масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы», – заявил господин Порошенко.