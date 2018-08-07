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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 10:51
· Выборы · Заседание
Вмешательство РФ в выборы: Порошенко инициирует заседание СНБО

Вмешательство РФ в выборы: Порошенко инициирует заседание СНБО (8 новостей)

«Президент поручил провести заседание Совбеза по противодействию вмешательства в выборы»

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести заседание по вопросу противодействия вмешательства в выборы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание относительно противодействия вмешательства в выборы", - написал глава государства.

Порошенко напомнил, что в следующем году и Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. "И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистические, националистические и евроскептичнополитические силы", - отметил ррезидент.

По его словам, необходимо быть готовыми общим с международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал создать специальную комиссию для расследования российского влияния на Европу. Таким образом он отреагировал на слова главы либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадта о том, что "Европе нужен собственный" специальный прокурор США Роберт Мюллер, чтобы расследовать "масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений" на европейские демократии.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, Российская Федерация будет пытаться влиять на результаты президентских выборов в Украине.

Обновлено в 10:30 Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести специальное заседание по противодействию вмешательству России в выборы.Порошенко напомнил, что в следующем году в Украине и других странах ожидаются важные выборы.По его словам, Украина договорилась с лидерами ЕС и…

Обновлено в 10:51 Президент Украины уполномочил Совет нацбезопасности и обороны провести отдельное заседание. Оно должно быть направлено на сопротивление вмешательству в выборы. Об этом Пётр Порошенко заявил на своей странице в соцсети. Президент уверен, что Кремль попытается вмешаться в процесс выборов в следующем году. Гарант отметил, что выборы ожидают также в Бельгии, США и большинстве европейских стран. Поэтому Пётр Порошенко договорился с лидерами ЕС и США взаимодействовать на всех уровнях и тесно координировать свои действия. «В следующем году нас, Украину, и многих наших партнёров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия в среднесрочной перспективе. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлём масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы», – заявил господин Порошенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вмешательство РФ в выборы: Порошенко инициирует заседание СНБО»
Фото Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательства в выборы
Фото Вмешательство РФ в выборы: Порошенко инициирует заседание СНБО
Фото Порошенко поручил провести специальное заседание СНБО по противодействию вмешательству России в выборы
Фото Порошенко поручил СНБО провести заседание для противодействия вмешательству России в выборы
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.18, 08:44 Совет национальной безопасности и обороны должен подготовить заседание по противодействию вмешательство Кремля в выборы 2019 года
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 09:16 Президент поручил провести заседание Совбеза по противодействию вмешательства в выборы.
УНН УНН  ·  07.08.18, 09:19 Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести специальное заседание по противодействию вмешательству в выборы, ведь нет никаких сомнений в подготовке Кремлем…
Новое Время Новое Время  ·  07.08.18, 09:32 Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести специальное заседание по противодействию вмешательству России в выборы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.08.18, 09:51 Президент Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовить заседание по противодействию возможному вмешательству России в грядущие выборы в Украине. Об этом он сообщил на…
Facenews Facenews  ·  07.08.18, 10:30 Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести специальное заседание по противодействию вмешательству России в выборы.Порошенко напомнил, что в следующем…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  07.08.18, 10:51 Президент Украины уполномочил Совет нацбезопасности и обороны провести отдельное заседание. Оно должно быть направлено на сопротивление вмешательству в выборы. Об этом Пётр Порошенко заявил на своей странице…
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