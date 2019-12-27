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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:17
Вместо Венедиктовой в Раду зайдет организатор фестиваля Atlas Weekend

Вместо Венедиктовой в Раду зайдет организатор фестиваля Atlas Weekend (6 новостей)

«Олександр Санченко пройшов до Ради замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язки директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової»

Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа". Он заменит Ирину Венедиктову, которая стала временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Об этом свидетельствует избирательный список партии и сообщение замглавы "Слуги народа" Евгении Кравчук в фейсбуке.

Что известно об Александре Санченко

31-летний Санченко родился в Сумах. Он получил финансовое образование в Международном университете финансов. Санченко работает директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности музыкального фестиваля Atlas Weekend.

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До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМисс Украины". Также он был соорганизатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Он является 137-м номером в списке партии "Слуги народа".

Обновлено в 14:23 Санченко родился 11 сентября 1988 года, имеет гражданство Украины. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (GR-коммуникациям) фестиваля Atlas Weekend, беспартийный, проживает в Киеве,

Обновлено в 15:17 [caption id="attachment_7448966" align="alignnone" width="960"] Фото: Facebook/Александр Санченко[/caption] [caption id="attachment_7448971" align="alignnone" width="1837"] Фото: Facebook/Александр Санченко[/caption] "Вести.ua" писали, что Зеленский назначил временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову. Мы подробно рассказывали, кто она. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Вместо Венедиктовой в Раду зайдет организатор фестиваля Atlas Weekend»
Фото В Раду від «Слуги народу» пройшов директор зі зв'язків з держорганами Atlas Weekend Санченко
Фото Директор по связям с госорганами "Atlas Weekend" проходит в Раду от "Слуги народа" вместо Венедиктовой
Фото Вместо Венедиктовой по списку "Слуги народа" нардепом станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Санченко
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Главком Главком  ·  27.12.19, 12:48 Олександр Санченко пройшов до Ради замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язки директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.12.19, 12:51 Директор по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend" Александр Санченко проходит в Верховную Раду от партии "Слуги народа" вместо…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 13:41 Заместитель главы фракция "Слуга народа" Евгения Кравчук приветствует назначение своей коллеги из фракции Ирины Венедиктовой исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 14:23 Вместо Ирины Венедиктовой, назначенной сегодня и.о. директора Госбюро расследований, членом фракции Слуга народа в Верховной Раде должен стать Александр Санченко. Об этом сообщила заместитель главы фракции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  27.12.19, 15:17 Вместо новоназначенной и.о. главы Генерального бюро расследований Ирины Венедиктовой в Верховную Раду от "Слуги народа" зайдет №137 в партии Александр Санченко.  На странице Facebook Санченко сообщается,…
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